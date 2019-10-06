В Тульской области объявлено метеопредупреждение

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-06T12:08:45+03:00

Оно сохранится до 21:00

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6 октября в Туле и области объявлено метеопредупреждение. Оно сохранится до 21:00 текущего дня.

На территории региона ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 12-17 м/с. А также продлятся осадки в виде дождя и мокрого снега.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении правил личной безопасности:

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!

Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Прежде чем выехать на личном автомобиле - необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

При усилении ветра возникает риск падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие конструкции, аварийные деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU