В Тульской области объявлено метеопредупреждение
6 октября в Туле и области объявлено метеопредупреждение. Оно сохранится до 21:00 текущего дня.
На территории региона ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 12-17 м/с. А также продлятся осадки в виде дождя и мокрого снега.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении правил личной безопасности:
Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!
Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
Прежде чем выехать на личном автомобиле - необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.
При усилении ветра возникает риск падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие конструкции, аварийные деревья.
ИСТОЧНИК KP.RU