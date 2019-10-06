2019-10-06T12:54:07+03:00
Общество

В Тульской области телефонные мошенники за сутки списали с карт жителей более 300 тысяч рублей

По области было зафиксировано пять случаев списания денег с карт
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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За сутки у пяти жителей Тульской области телефонные мошенники списали деньги с банковских карт. Общая сумма ущерб составила свыше 300 тысяч рублей.

Так, житель Советского района города перевел незнакомцу 150 тыс. рублей. Жительница поселка Барсуки перечислила 75 тыс. рублей. А пенсионерку поселка Первомайский телефонные мошенники обманули на 14 700 рублей.

Таким же образом в Узловском районе мошенники получили от местной жительницы 22 тысячи рублей. Более 28 тысяч рублей перевела неизвестным жительница Ломинцево.

Напоминаем, что банковским сотрудникам запрещено запрашивать реквизиты карт, не доверяйте информации, полученной по телефону от неизвестных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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