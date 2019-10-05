В Веневском районе Тульской области состоялось открытие моста через Осетр

СЕГОДНЯ 17:35 2019-10-05T17:35:10+03:00

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Веневском районе Тульской области открылся мост через Осетр. Торжественное открытие мостовой переправы состоялось сегодня, 5 октября.

Всего в этом году было возведено 6 таких переправ: по две в Веневском и Куркинском районах и по одной в Плавском и Кимовском. Эти мосты были возведены более 150 военнослужащими отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в ходе тактико-специальных учений. Теперь новые мостовые переправы соединяют десятки населенных пунктов населением свыше 3-х тысяч человек.

Протяженность переходов составляет от 12 до 108 метров. В работах было задействовано свыше 60 единиц военной и специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU