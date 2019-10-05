В тульском Баташевском саду прошел большой субботник

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-05T15:23:03+03:00

Были проведены работы по очистке территории от мусора и высадке саженцев деревьев

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Сегодня, 5 октября, в Баташевском саду прошел субботник. В нем участвовали представители правительства региона, городской администрации, областного учреждения «Тульские парки», общественных экологических и других организаций, а также волонтеры.

В парке были проведены работы по очистке территории от мусора и высадке саженцев деревьев.

На данный момент разработана концепция благоустройства «Баташевский сад – история, природа – человек…». В саду уже установлены большой комплекс для занятий воркаутом и беседка для настольных игр. Проводятся работы по удалению сухих и аварийно-опасных деревьев, регулярная уборка территории.

В скором времени планируется установить урны, скамейки, информационные стенды и указатели, модернизировать детскую площадку, обустроить новые спортивные площадки и площадку для выгула собак, а также установить пост охраны и камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU