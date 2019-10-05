2019-10-05T15:43:22+03:00
Общество

В Щекино Тульской области состоится закрытие мотосезона

Старт колонны мотоциклистов состоится в Туле в 11:30
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 5 октября, в Щекино пройдет общегородское закрытие мотосезона. Сбор колонны состоится в 11:30 около «Бургер Кинга». Старт начнется в Туле в 12:25.

Колонна байкером проедет через областной центр до г. Щекино, где пройдут соревнования по МотоДжимхане.

У гостей мероприятия будет возможность увидеть выступление мотоциклистов, согреться горячим чаем и поучаствовать в конкурсах.

Далее байкеры проследуют до поселка Первомайского, где и завершится мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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