В Туле на Зареченском мосту в аварии перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-05T11:32:11+03:00

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Серьезное ДТП произошло в Туле на Зареченском мосту. По предварительным данным, по стороне движения в сторону Зареченского района не поделили дорогу Suzuki SX 4 и ВАЗ 2105.

В результате столкновения отечественный автомобиль опрокинулся на крышу. По некоторым данным, в аварии есть пострадавший.

Причины и все подробности ДТП устанавливаются специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU