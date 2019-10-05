В Туле на Зареченском мосту в аварии перевернулся автомобиль
Подробности аварии устанавливаются специалистами
Фото: Архив "КП"
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Серьезное ДТП произошло в Туле на Зареченском мосту. По предварительным данным, по стороне движения в сторону Зареченского района не поделили дорогу Suzuki SX 4 и ВАЗ 2105.
В результате столкновения отечественный автомобиль опрокинулся на крышу. По некоторым данным, в аварии есть пострадавший.
Причины и все подробности ДТП устанавливаются специалистами.
ИСТОЧНИК KP.RU