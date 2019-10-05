2019-10-05T10:23:26+03:00
Спорт

В воскресение тульский «Арсенал» сыграет «Локомотивом»

Матч состоится в Москве на «РЖД Арене»
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Завтра, 6 октября команда «Арсенала» сыграет со столичным «Локомотивом». Мачт состоится на выезде, в Москве, в 14:00 на «РЖД Арене».

Эта игра станет 12-м туром чемпионата России. Судьей назначен петербуржец Сергей Лапочкин. Помогать ему будут Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко. Резервный судья – Евгений Буланов.

Инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург). Делегат РПЛ – Сергей Кочетов (Нижний Новгород).

ИСТОЧНИК KP.RU

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