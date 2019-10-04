На Щегловской засеке в Туле перевернулся микроавтобус
Причиной стало столкновение с внедорожником
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло недалеко от Щегловской засеки сегодня, около 13 часов.
Микроавтобус двигался по направлению в центр города, когда потерял управление на скользкой дороге и выехал на "встречку". ЧП было неминуемо: навстречу ему двигался на скорости внедорожник "Нива". В результате сильного столкновения минивен отбросило на обочину и развернуло.
Причины аварии предстоит установить сотрудникам ГАИ.
ИСТОЧНИК KP.RU