СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-04T15:13:22+03:00

Планируется, что запуск Центра состоится не позднее четвертого квартала 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Туле откроется современный «Центр спорта Самбо-70». Для размещения Центра рассматривается здание спортшколы «Металлург». После обследования здания будет выделено финансирование на проведение капитального ремонта.

Секции Самбо продолжат развиваться с учетом методической и консультативной помощи, в том числе в отборе и подготовке тренерского состава. Также планируется проводить мастер-классы для тренеров и воспитанников с участием знаменитых спортсменов, организовывать методические семинары для тренеров.

Планируется, что запуск Центра состоится не позднее четвертого квартала 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU