В Туле откроется современный «Центр спорта Самбо-70»
В Туле откроется современный «Центр спорта Самбо-70». Для размещения Центра рассматривается здание спортшколы «Металлург». После обследования здания будет выделено финансирование на проведение капитального ремонта.
Секции Самбо продолжат развиваться с учетом методической и консультативной помощи, в том числе в отборе и подготовке тренерского состава. Также планируется проводить мастер-классы для тренеров и воспитанников с участием знаменитых спортсменов, организовывать методические семинары для тренеров.
Планируется, что запуск Центра состоится не позднее четвертого квартала 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU