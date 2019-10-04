Отремонтированные группы детского сада на ул. Демонстрации примут туляков в ноябре
В этом году в дошкольном учреждении откроют 120 дополнительных мест
Фото: Администрация города
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Отремонтированные группы детского сада на ул. Демонстрации примут маленьких туляков уже в ноябре - четыре группы на 120 мест для малышей до 3-х лет и одна действующая группа.
В общей сложности на ремонт из разных источников затрачено порядка 15 млн рублей. Это деньги областного городского бюджетов, а также средства социальных партнеров.
В 2020 году в детском саду планируют открыть еще три группы и тогда садик будет работать в полную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU