Губернатор Тульской области поздравил с предстоящим праздником учителей
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил с предстоящим праздником учителей, воспитателей, мастеров производственного обучения, научных работников, руководителей педагогических коллективов и сотрудников органов управления образованием.
- Вы даете детям знания. Помогаете им делать первые шаги во взрослую жизнь, развивать свой внутренний мир и кругозор, учите молодежь мыслить и принимать самостоятельные решения. Мы видим ваши успехи и гордимся ими, – подчеркнул Алексей Дюмин.
На торжественном собрании глава региона вручил работникам образования медали «Трудовая доблесть» III степени и ценные подарки. Также благодарностями губернатора Тульской области были отмечены 8 победителей конкурсного отбора лучших учителей региона, которые получат президентскую премию в размере 200 тысяч рублей.
Отметим, что в образовательных учреждениях региона работают около 20 тысяч педагогов.
ИСТОЧНИК KP.RU