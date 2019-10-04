2019-10-04T15:01:21+03:00
Общество

Губернатор Тульской области поздравил с предстоящим праздником учителей

3 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященном Дню учителя
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил с предстоящим праздником учителей, воспитателей, мастеров производственного обучения, научных работников, руководителей педагогических коллективов и сотрудников органов управления образованием.

- Вы даете детям знания. Помогаете им делать первые шаги во взрослую жизнь, развивать свой внутренний мир и кругозор, учите молодежь мыслить и принимать самостоятельные решения. Мы видим ваши успехи и гордимся ими, – подчеркнул Алексей Дюмин.

На торжественном собрании глава региона вручил работникам образования медали «Трудовая доблесть» III степени и ценные подарки. Также благодарностями губернатора Тульской области были отмечены 8 победителей конкурсного отбора лучших учителей региона, которые получат президентскую премию в размере 200 тысяч рублей.

Отметим, что в образовательных учреждениях региона работают около 20 тысяч педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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