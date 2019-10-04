2019-10-04T14:58:39+03:00
Происшествия

В Тульской области сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за лихачом

36-летний ранее судимый представитель цыганского этноса доставлен в отдел для разбирательства
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

Минувшей ночью в Богородицке сотрудники ДПС устроили погоню за представителем цыганского этноса. Мужчина на «Ладе» вел себя агрессивно на дороге и совершал резкие маневры.

Полицейские попытались остановить машину для проверки. Но водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. На высокой скорости автомобиль направился в сторону выезда из Богородицка.

Сотрудники Госавтоинспекции начали преследовать автомобиль. Вскоре они приняли решение о применении оружия.

После предупредительного выстрела в воздух полицейские выстрелили по колесам для остановки машины. Мужчину задержали.

36-летний ранее судимый представитель цыганского этноса доставлен в отдел МВД для разбирательства. В результате преследования автомобиля никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отремонтированные группы детского сада на ул. Демонстрации примут туляков в ноябре
На Щегловской засеке в Туле перевернулся микроавтобус
Губернатор Тульской области поздравил с предстоящим праздником учителей
Туристы смогут прокатиться на горных лыжах и сноубордах в Тульской области
Туляк похищал оборудование с чердаков, чтобы дома собрать лифт
Закрытие «ДКЖ кино»: Ремонт продлится не дольше месяца
В Туле водитель «Рено» въехала в «Ситроен», а затем в опору ЛЭП
Птицефабрика «Тульская» нарушала правила обращения с отходами
Погода в Туле 4 октября: облачно, дождь и + 16 градусов
В Туле откроется «Центр спорта Самбо-70»
Кинотеатр ДКЖ закрывается на неопределенный срок
В Туле открылся велошеринг
Где в Тульской области будут размещаться треноги
Экс-сотруднице УМВД России по Тульской области утвержден обвинительный приговор
В Ясногорском районе Тульской области 57-летний охотник случайно прострелил себе ногу
Алексей Дюмин посетил Тульский колледж строительства и отраслевых технологий
В г. Донском Тульской области 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников
В Тульской области установлена личность подозреваемого в краже
В серьезной аварии под Тулой скончалась 16-летняя девушка
Тульский рынок «Салют» будет реконструирован в ближайшее время