В Тульской области сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за лихачом

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-04T14:58:39+03:00

36-летний ранее судимый представитель цыганского этноса доставлен в отдел для разбирательства

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Минувшей ночью в Богородицке сотрудники ДПС устроили погоню за представителем цыганского этноса. Мужчина на «Ладе» вел себя агрессивно на дороге и совершал резкие маневры.

Полицейские попытались остановить машину для проверки. Но водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. На высокой скорости автомобиль направился в сторону выезда из Богородицка.

Сотрудники Госавтоинспекции начали преследовать автомобиль. Вскоре они приняли решение о применении оружия.

После предупредительного выстрела в воздух полицейские выстрелили по колесам для остановки машины. Мужчину задержали.

36-летний ранее судимый представитель цыганского этноса доставлен в отдел МВД для разбирательства. В результате преследования автомобиля никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU