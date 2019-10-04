В Тульской области сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за лихачом
Минувшей ночью в Богородицке сотрудники ДПС устроили погоню за представителем цыганского этноса. Мужчина на «Ладе» вел себя агрессивно на дороге и совершал резкие маневры.
Полицейские попытались остановить машину для проверки. Но водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. На высокой скорости автомобиль направился в сторону выезда из Богородицка.
Сотрудники Госавтоинспекции начали преследовать автомобиль. Вскоре они приняли решение о применении оружия.
После предупредительного выстрела в воздух полицейские выстрелили по колесам для остановки машины. Мужчину задержали.
36-летний ранее судимый представитель цыганского этноса доставлен в отдел МВД для разбирательства. В результате преследования автомобиля никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU