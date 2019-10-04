Туристы смогут прокатиться на горных лыжах и сноубордах в Тульской области

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-04T14:28:09+03:00

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Зимой туристы смогут прокатиться на горных лыжах и сноубордах, коньках и тюбингах в Тульской области. Об этом говорили на заседании правительства региона.

Подготовка к зимнему туристическому сезону уже начата. Тула впервые представит гостям свой потенциал по активному отдыху.

В зимний сезон для туристов также будет работать мобильное приложение. Оно поможет гостям сориентироваться в регионе и расскажет об интересных местах, маршрутах и событиях.

ИСТОЧНИК KP.RU