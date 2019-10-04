Туляк похищал оборудование с чердаков, чтобы дома собрать лифт

СЕГОДНЯ 14:17 2019-10-04T14:22:23+03:00

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В Пролетарском округе туляк похищал лифтовое оборудование. Молодой человек обучался радиомеханике и пытался собрать действующую модель лифта в домашних условиях. Для этого совершал кражи необходимых деталей.

Но пропажу плат управления лифтом с чердаков многоквартирных домов заметили. В городское УМВД поступил ряд заявлений о кражах. Полицейские доставили подозреваемого в отдел для разбирательства. Он признался в 6 кражах.

Сейчас в полиции выясняют обстоятельства преступлений.

Фото: УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU