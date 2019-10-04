Туляк похищал оборудование с чердаков, чтобы дома собрать лифт
В полиции выясняют обстоятельства преступлений
Фото: УМВД России по Тульской области
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В Пролетарском округе туляк похищал лифтовое оборудование. Молодой человек обучался радиомеханике и пытался собрать действующую модель лифта в домашних условиях. Для этого совершал кражи необходимых деталей.
Но пропажу плат управления лифтом с чердаков многоквартирных домов заметили. В городское УМВД поступил ряд заявлений о кражах. Полицейские доставили подозреваемого в отдел для разбирательства. Он признался в 6 кражах.
Сейчас в полиции выясняют обстоятельства преступлений.
Фото: УМВД России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU