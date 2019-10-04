2019-10-04T12:48:02+03:00
Общество

Закрытие «ДКЖ кино»: Ремонт продлится не дольше месяца

Рассматриваются несколько вариантов организации работы на других площадках
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Напомним, ранее стало известно о закрытии кинотеатра, который располагается в здании областного центра молодежи. Это связано с аварийным состоянием потолков и проводимыми ремонтными работами. Между тем сам центр молодежи не закрывается.

Как стало известно "КП", работы на крыше здания сейчас завершаются. В настоящее время проводится анализ состояния всех помещений. До конца года специалисты подготовят документацию для проведения ремонтных работ в здании. Затем определят их масштаб и последовательность.

- «ДКЖ кино» проинформировало зрителей о том, что наша работа временно приостановлена. Действительно, здание нуждается в ремонте, - сообщил Михаил Канаев, «ДКЖ кино». - Надеемся, что он не продлится дольше месяца. Уже сейчас мы рассматриваем несколько вариантов организации работы на других площадках, на случай, если ремонт затянется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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