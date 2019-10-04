В Туле водитель «Рено» въехала в «Ситроен», а затем в опору ЛЭП
Оба водителя с различными травмами обратились в больницу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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3 октября в 07.55 в Туле на перекрестке ул. Капитана Громова и 16-го проезда произошло ДТП. 33-летняя женщина на «Рено Логан» при выезде с прилегающей территории столкнулась с автомобилем «Ситроен Берлинго» под управлением 25-летнего молодого человека. Затем автоледи въехала в опору линий электропередач.
В результате ДТП пострадали оба водителя. С различными травмами они обратились в больницу и после оказания медицинской помощи были отпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU