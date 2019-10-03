В Туле откроется «Центр спорта Самбо-70»

СЕГОДНЯ 17:57 2019-10-03T17:57:43+03:00

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2 октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Тульской области, ГБОУ «Центр спорта и образования Самбо-70» и АО «Международный аэропорт «Внуково».

В ходе встречи с участниками соглашения было достигнуто согласие об участии региона в социально-значимом проекте по созданию в Тульской области современного центра спорта, а реализация проекта «Самбо-70» позволит вывести этот вид спорта на новый, более высокий уровень.

Для размещения Центра рассматривается здание спортшколы «Металлург», находящееся на ул. Приупской. Ожидается, что строительство центра в нашем городе будет способствовать популяризации самбо и позволит вырастить новых чемпионов России, Европы и мира.

В рамках соглашения секции Самбо продолжат развиваться с учетом методической и консультативной помощи, в том числе в отборе и подготовке тренерского состава. Также планируется проводить мастер-классы для тренеров и воспитанников с участием знаменитых спортсменов, организовывать методические семинары для тренеров.

Открытия современного «Центра спорта Самбо-70» планируется не позднее четвертого квартала 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU