В Туле открылся велошеринг

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-03T16:50:49+03:00

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В Туле открылся удобный и недорогой прокат велосипедов — велошеринг. В городе уже работают 8 станций, на которых можно арендовать транспортное средство: на ул. Советской в районе Казанской набережной, на ул. Металлистов, в «Искре», возле музея оружия, рядом с фонтаном на Крестовоздвиженской площади, на пересечении ул. Первомайской и проспекта Ленина, у кинотеатра «Октябрь» и в «Ликерке Лофт».

К прокату доступно 50 велосипедов, в дальнейшем их количество увеличится в 4 раза, до 250, а также откроется еще 32 велостанции.

Стоимость проката одного велосипеда — 25 рублей за 20 минут. Но до конца октября для туляков будут действовать приятная скидка — велосипед можно арендовать всего за 1 рубль.

Оплата велошеринга будет осуществляться через бесплатное приложение. Инструкция к тому, как это сделать, находится на каждой станции.

ИСТОЧНИК KP.RU