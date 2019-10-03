В Туле открылся велошеринг
В Туле открылся удобный и недорогой прокат велосипедов — велошеринг. В городе уже работают 8 станций, на которых можно арендовать транспортное средство: на ул. Советской в районе Казанской набережной, на ул. Металлистов, в «Искре», возле музея оружия, рядом с фонтаном на Крестовоздвиженской площади, на пересечении ул. Первомайской и проспекта Ленина, у кинотеатра «Октябрь» и в «Ликерке Лофт».
К прокату доступно 50 велосипедов, в дальнейшем их количество увеличится в 4 раза, до 250, а также откроется еще 32 велостанции.
Стоимость проката одного велосипеда — 25 рублей за 20 минут. Но до конца октября для туляков будут действовать приятная скидка — велосипед можно арендовать всего за 1 рубль.
Оплата велошеринга будет осуществляться через бесплатное приложение. Инструкция к тому, как это сделать, находится на каждой станции.
ИСТОЧНИК KP.RU