Экс-сотруднице УМВД России по Тульской области утвержден обвинительный приговор

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-03T12:45:26+03:00

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По версии следствия, бывшая сотрудница управления министерства внутренних дел России по Тульской области подписала документы, свидетельствующие об устранении ранее выявленных нарушений. Женщина знала, что нарушения, допущенные при строительстве 16-этажки, устранены не были.

В результате подрядчику необосновано были перечислены денежные средства в размене 6,5 тысяч рублей.

До настоящего времени соответствующие усиления конструкции многоквартирного жилого дома не произведены, что повлекло невозможность исполнения государственного контракта и реализации социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел на получение жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU