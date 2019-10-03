Экс-сотруднице УМВД России по Тульской области утвержден обвинительный приговор
По версии следствия, бывшая сотрудница управления министерства внутренних дел России по Тульской области подписала документы, свидетельствующие об устранении ранее выявленных нарушений. Женщина знала, что нарушения, допущенные при строительстве 16-этажки, устранены не были.
В результате подрядчику необосновано были перечислены денежные средства в размене 6,5 тысяч рублей.
До настоящего времени соответствующие усиления конструкции многоквартирного жилого дома не произведены, что повлекло невозможность исполнения государственного контракта и реализации социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел на получение жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU