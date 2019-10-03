В г. Донском Тульской области 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-03T11:35:34+03:00

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Пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившись ее племянником. Он рассказал о внезапно случившихся проблемах и попросил срочно перевести деньги на указанный номер телефона.

Женщина не узнала голос и не стала перепроверять информацию, не перезвонила племяннику. Поверив мошеннику на слово, она перевела указанную им сумму в размере 35 тысяч рублей.

Позже она поняла, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в отдел полиции.

В данный момент полицейскими проводятся все необходимые мероприятия по выяснению всех деталей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU