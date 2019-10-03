В Тульской области установлена личность подозреваемого в краже
Подозреваемым оказался житель Узловского района
Фото: Архив "КП"
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Полицией Новомосковска установлен подозреваемый в краже. По предварительным данным, злоумышленник совершил хищение имущества из строительного вагончика-бытовки. Им оказался 50-летний житель Узловского района.
Предположительно, проникнуть в помещение ему удалось путем подбора ключа. Нанесенный ущерб превысил 6 тысяч рублей.
Похититель признался в содеянном, краденное имущество было обнаружено и изъято.
В настоящее время в отделе МВД России по г. новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотреное статьей 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU