В серьезной аварии под Тулой скончалась 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-03T12:14:08+03:00

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Сегодня, 3 октября, в 00:05 на12-ом километре трассы «Липки — Бородинский — Большие Калмыки» Киреевского района Тульской области произошло серьезное ДТП.

Молодой человек, 1998 года рождения без водительских прав управляя автомобилем «Kia Carens» не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу,где столкнулся с «Chevrolet Lanos», под управлением мужчины 1973 года рождения.

В результате аварии 21-летний молодой человек и его 18-летний пассажир, водитель «Chevrolet Lanos» с пассажиром, женщиной 1979 года рождения были госпитализированы. Несовершеннолетний пассажир « Kia», 17-летняя девушка, от полученных травм скончалась на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU