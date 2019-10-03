Тульский рынок «Салют» будет реконструирован в ближайшее время

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-03T12:27:05+03:00

Снова встал вопрос о реконструкции рынка «Салют», находящегося на пересечении ул. 9 мая и пр. Ленина

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Во время рассмотрения обращений граждан исполняющий обязанности главы администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил о том, что «Салют» реконструируют в ближайшее время. Кроме того, будет решаться вопрос о дополнительных торговых местах.

Напомним, что рынок был закрыт после пожара в мае 2017 года, но торговля на этом месте так и не прекратилась.

ИСТОЧНИК KP.RU