Тульский рынок «Салют» будет реконструирован в ближайшее время
Снова встал вопрос о реконструкции рынка «Салют», находящегося на пересечении ул. 9 мая и пр. Ленина
Фото: Алексей ФОКИН
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Во время рассмотрения обращений граждан исполняющий обязанности главы администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил о том, что «Салют» реконструируют в ближайшее время. Кроме того, будет решаться вопрос о дополнительных торговых местах.
Напомним, что рынок был закрыт после пожара в мае 2017 года, но торговля на этом месте так и не прекратилась.
ИСТОЧНИК KP.RU