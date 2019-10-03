В Белоусовском парке Тулы появится центр детского творчества и развития
2 октября на заседании Градостроительно-земельного совета региона было одобрено создание двухэтажного центра детского творчества и развития, который будет располагаться в Центральном парке культуры и отдыха. Для этого планируется реконструировать хозяйственное помещение на территории возле фонтана и памятника П. П. Белоусову.
Здание будет оформлено в сдержанном экологическом стиле. Фасад уже одобрен тульскими архитекторами. Также помещения будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями.
Создание такого центра откроет новые форматы отдыха для всей семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU