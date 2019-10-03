В Белоусовском парке Тулы появится центр детского творчества и развития

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-03T10:36:44+03:00

Круглый год в нем планируется проведение мероприятий для всей семьи

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2 октября на заседании Градостроительно-земельного совета региона было одобрено создание двухэтажного центра детского творчества и развития, который будет располагаться в Центральном парке культуры и отдыха. Для этого планируется реконструировать хозяйственное помещение на территории возле фонтана и памятника П. П. Белоусову.

Здание будет оформлено в сдержанном экологическом стиле. Фасад уже одобрен тульскими архитекторами. Также помещения будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

Создание такого центра откроет новые форматы отдыха для всей семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU