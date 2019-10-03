В Туле соединили театр и зоопарк
1 октября в Туле соединили театр и зоопарк. В декорациях Тульского экзотариума прошел полноценный спектакль «Маугли» подготовленный Театрально-концертным центром "Эрмитаж". Его приурочили ко дню основания зоопарка.
На премьерный для Экзотариума показ смогли попасть 50 счастливчиков, успевших приобрести билеты. Они разлетелись за 3 дня.
Изюминкой постановки стали животные, ставшие на время полноценными артистами, в том числе смеющаяся горлица, обыкновенный удав, и азиатский дикобраз Чарли.
Вместе с талантливыми актерами они создали для зрителей чудесную атмосферу ожившей индийской сказки о победе добра над злом с традиционными танцами в индийских национальных костюмах.
Зрители помогли Маугли разгадать коварные планы короля джунглей, Шер-хана, и смог вернуться к людям.
ИСТОЧНИК KP.RU