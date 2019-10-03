2019-10-03T09:09:32+03:00
Общество

В Туле соединили театр и зоопарк

Смеющаяся горлица, обыкновенный удав, и азиатский дикобраз стали на время полноценными артистами спектакля
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"
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1 октября в Туле соединили театр и зоопарк. В декорациях Тульского экзотариума прошел полноценный спектакль «Маугли» подготовленный Театрально-концертным центром "Эрмитаж". Его приурочили ко дню основания зоопарка.

На премьерный для Экзотариума показ смогли попасть 50 счастливчиков, успевших приобрести билеты. Они разлетелись за 3 дня.

Изюминкой постановки стали животные, ставшие на время полноценными артистами, в том числе смеющаяся горлица, обыкновенный удав, и азиатский дикобраз Чарли.

Вместе с талантливыми актерами они создали для зрителей чудесную атмосферу ожившей индийской сказки о победе добра над злом с традиционными танцами в индийских национальных костюмах.

Зрители помогли Маугли разгадать коварные планы короля джунглей, Шер-хана, и смог вернуться к людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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