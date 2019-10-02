Ремонт на Медвенско-Осетровском водозаборе в Туле: Новые трубы прослужат около 50 лет

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-02T17:58:59+03:00

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2 октября и.о. главы администрации г. Тулы Дмитрий Миляев проинспектировал ход ремонта на Медвенско-Осетровском водозаборе. Перекладывать водовод начали в мае.

К настоящему времени специалисты АО «Тулагорводоканал» уже уложили более 3 тысяч погонных метров водопроводной трубы диаметром 900 мм.

- Мы находимся на месте достаточно серьезной работы. Идёт замена части магистрального водовода. Это проблемный участок, который доставляет большое беспокойство жителям Пролетарского округа, - отметил Дмитрий Миляев. - Мы все с вами знаем, что проблемы случаются не один год. Для этого и ведётся замена 3,6 км водовода.

Строительно-монтажные работы должны завершить к 15 октября. После этого незамедлительно приступят к пуско-наладочным работам.

- У нас первый участок длиной 1,6 км – до Веневского шоссе – уже переврезан, и вода подается по новому водоводу. Речь сейчас идет о переврезке второго участка, протяженностью 2 км, - отметил заместитель главы администрации города - начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.

Говоря о сроке службы объекта, Роман Мурзин сообщил, что трубы переставляют собой уникальную структуру, система изготовления - по методике "Мультиплин". Новые трубы будут служить не менее 50 лет — так заявлено в их гарантийном сроке.

ИСТОЧНИК KP.RU