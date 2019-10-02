2019-10-02T17:55:56+03:00
Происшествия

Тульской "Теще" вернули украденный школьницами торт

Сотрудники зоопарка сообщили, что не держат обиды на подростков
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Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"
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2 октября сотрудники полиции вернули пропавший торт директору тульского Экзотариума Татьяне Моисеевой. Искусственная сладость находилась дома у одной из школьниц.

Напомним, три девочки 28 сентября во время празднования дня рождения тульского Экзотариума из лап тираннозавра Серпентины украли праздничный торт. Сделали школьницы это для фотографий, которые потом планировали выложить в соцсети.

Но уже к вечеру их раскрыли. Анонимный источник сообщил сотрудникам экзотариума имя и фамилию одной из девочек и передал скриншоты "сториз" из аккаунта в инстаграме. На видео отчетливо видны лица юных нарушительниц, а также костер, в который подкидывали разные предметы. Как сообщил информатор, торт тоже сгорел.

- Утром в Экзотариуме раздался звонок. Сотрудники отдела полиции "Зареченский" сообщили радостную новость - исчезнувшая искусственная сладость не была сожжена. Также не подтвердилась информация о том, что все три девочки учатся в одном учебном заведении. Выяснилось, что в лицее №2 обучается только одна из девочек, - сообщили в ГУК ТО "Тульский областной экзотариум".

Сотрудники зоопарка сообщили, что не держат обиды на подростков и готовы помочь направить их энергию в мирное русло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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