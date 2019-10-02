Туляк украл из торгового павильона терминал для «безнала»
В полиции выясняют все детали кражи
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Туляк украл через открытое окно торгового павильона терминал безналичной оплаты. Ночью мужчина воспользовался тем, что женщина-работник отвлеклась.
При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению причастен 28-летний безработный ранее судимый мужчина. Он жил поблизости от места совершения кражи.
Терминал безналичной оплаты обнаружен и изъят. В полиции выясняют все детали кражи, в том числе её мотив.
ИСТОЧНИК KP.RU