В Туле проводят ремонт новогоднего оборудования
«Тулагорсвет» проводит плановый ремонт новогоднего оборудования. Производится замена мишуры и гирлянд на объемных фигурах животных, ремонтируются металлоконструкции канделябров (80 шт), арок (12 шт), новогодних фонариков, производится замена вышедших из строя световых элементов.
Параллельно ведется работа по ревизии световой иллюминации. В этом году городские улицы украсят тысяча снежинок. 200 из них на ремонте.
Для главного символа праздника — новогодней елки дизайнеры в этом году разработают другую праздничную концепцию, которая понравится как детям, так и взрослым.
Отметим, что в прошлом году 32-метровую красавицу украшали 5 тысяч игрушек и сложная световая иллюминация с 3D эффектом. Все световые программы задавались на компьютере.
ИСТОЧНИК KP.RU