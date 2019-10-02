В Туле проводят ремонт новогоднего оборудования

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-02T12:30:14+03:00

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«Тулагорсвет» проводит плановый ремонт новогоднего оборудования. Производится замена мишуры и гирлянд на объемных фигурах животных, ремонтируются металлоконструкции канделябров (80 шт), арок (12 шт), новогодних фонариков, производится замена вышедших из строя световых элементов.

Параллельно ведется работа по ревизии световой иллюминации. В этом году городские улицы украсят тысяча снежинок. 200 из них на ремонте.

Для главного символа праздника — новогодней елки дизайнеры в этом году разработают другую праздничную концепцию, которая понравится как детям, так и взрослым.

Отметим, что в прошлом году 32-метровую красавицу украшали 5 тысяч игрушек и сложная световая иллюминация с 3D эффектом. Все световые программы задавались на компьютере.

ИСТОЧНИК KP.RU