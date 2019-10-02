2019-10-02T11:39:47+03:00
Общество

Тулячка отсудила у застройщика более 200 тысяч рублей

Причиной послужило нарушение строительной фирмой условий договора об участии в долевом строительстве
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Женщина обратилась в суд с иском к застройщику о возмещении суммы за нарушение обязательств по договору участия в долевом строительстве, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.

Новомосковский территориальный отдел дал заключение в пользу потребителя.

В результате суд вынес решение о взыскании в пользу потребителя денежных средств на сумму более 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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