Тульские водители сдают кровь, чтобы помочь выжить своей коллеге

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-02T11:22:08+03:00

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У 34-летней женщины, диспетчера «Тулагорэлектротранса», врачи диагностировали страшную болезнь — острый лейкоз. Узнав об этом, ее коллеги решили не сидеть сложа руки. Они начали сдавай кровь на тромбоциты и сейчас помогают набрать немалую сумму на лечение своей коллеги. Кроме того, коллектив уговорил руководство сохранить за женщиной ее рабочее место с выплатой заработной платы.

В настоящий момент тулячке ищут донора костного мозга. Сейчас ее близким, благодаря усилиям рабочего коллектива и «Фонду борьбы с лейкемией», удалось собрать более половины суммы на дорогостоящее лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU