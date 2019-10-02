2019-10-02T11:22:08+03:00
Общество

Тульские водители сдают кровь, чтобы помочь выжить своей коллеге

У женщины диагностирован острый лейкоз
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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У 34-летней женщины, диспетчера «Тулагорэлектротранса», врачи диагностировали страшную болезнь — острый лейкоз. Узнав об этом, ее коллеги решили не сидеть сложа руки. Они начали сдавай кровь на тромбоциты и сейчас помогают набрать немалую сумму на лечение своей коллеги. Кроме того, коллектив уговорил руководство сохранить за женщиной ее рабочее место с выплатой заработной платы.

В настоящий момент тулячке ищут донора костного мозга. Сейчас ее близким, благодаря усилиям рабочего коллектива и «Фонду борьбы с лейкемией», удалось собрать более половины суммы на дорогостоящее лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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