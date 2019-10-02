Туляк через суд добился возврата денег от туркомпании

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-02T10:30:58+03:00

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В Роспотребнадзор по Тульской области обратился местный житель, получивший отказ от туроператора в расторжении договора.

Мужчина должен был совершить поездку у туроператора, но из-за болезни не смог этого сделать и решил расторгнуть договор. Однако компания ответила категорическим отказом.

По правилам оказания услуг по реализации туристского продукта каждая из сторон вправе потребовать расторжение договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. Таким обстоятельство в данном случае является болезнь туриста.

Управлением был подан иск к туркомпании в связи с отказом в добровольном расторжении договора о реализации туристского продукта.

Решинием суда туркомпании придется возместить туляку сумму, превышающую более чем в полтора раза стоимость услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU