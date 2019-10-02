Туляк через суд добился возврата денег от туркомпании
В Роспотребнадзор по Тульской области обратился местный житель, получивший отказ от туроператора в расторжении договора.
Мужчина должен был совершить поездку у туроператора, но из-за болезни не смог этого сделать и решил расторгнуть договор. Однако компания ответила категорическим отказом.
По правилам оказания услуг по реализации туристского продукта каждая из сторон вправе потребовать расторжение договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. Таким обстоятельство в данном случае является болезнь туриста.
Управлением был подан иск к туркомпании в связи с отказом в добровольном расторжении договора о реализации туристского продукта.
Решинием суда туркомпании придется возместить туляку сумму, превышающую более чем в полтора раза стоимость услуги.
ИСТОЧНИК KP.RU