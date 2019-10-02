За сутки в Туле и области произошло четыре пожара
Пострадавших нет
Фото: Архив "КП"
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По данным МЧС на 2 октября, в Туле и Тульской области за сутки произошло 4 техногенных пожара. Два возгорания произошли в областном центре и два по области.
Так, в г. Щекине загорелось бесхозное строение, находящееся в дачном кооперативе «Комунальник».
В Суворовском районе Тульской области в п. Старая Черепеть на ул. Октябрьской загорелся сарай.
В Туле спасатели принимали меры по тушению пожара, произошедшего в квартире дома, находящегося на ул. Макаренко, и ликвидации последствий возгорания на лестничной клетке многоквартирного дома на ул. Пузакова.
ИСТОЧНИК KP.RU