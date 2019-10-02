2019-10-02T09:46:04+03:00
Общество

Для тульских школьников провели первый урок «Культурного марафона»

Он состоялся в Тульском музее изобразительных искусств
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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1 октября в Тульском музее изобразительный искусств в рамках проекта «Культурный норматив» состоялся первый урок «Культурного марафона».

Тульская область вошла в число пилотных регионов для апробации норматива в рамках нацпроектов «Культура» и «Образование». Ребятам предстоит посещение музеев, концертных залов, кинотеатров, библиотек, а также знакомство с произведениями по семи направлениям: «Литература», «Изобразительное искусство», «Архитектура», «Народная культура», «Музыка», «Театр» и «Кинематограф». Дополнительно для школьников будут проводиться тематические мастер-классы, лекции, семинары, участниками которых станут деятели культуры и искусства.

Цель такого культурного норматива — воспитать гармонично развитую и социально ответственную личность, благодаря изучению духовно-нравственных ценностей народов страны, исторических и национально-культурных традиций. Большую роль также будет иметь и региональный компонент, связанный с историко-культурным наследием и традициями региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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