В 2020 году в Донском построят новую школу

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-02T09:42:28+03:00

Об этом сообщил губернатор Тульской области

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На 2019-2020 годы выделено 400 млн рублей на строительство школы в Донском. Об этом сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе визита в районный центр.

Новое образовательное учреждение позволит полностью исключить вторую смену в микрорайоне Центральный. Школу возведут в 2020 году.

Отметим, что в прошлом году после длительного капремонта в Донском открыли детский сад №2. На внебюджетные средства здесь создали современные условия для развития детей. Сейчас детский сад посещают 147 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU