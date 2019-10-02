В 2020 году в Донском построят новую школу
Об этом сообщил губернатор Тульской области
Фото: Правительство Тульской области
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На 2019-2020 годы выделено 400 млн рублей на строительство школы в Донском. Об этом сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе визита в районный центр.
Новое образовательное учреждение позволит полностью исключить вторую смену в микрорайоне Центральный. Школу возведут в 2020 году.
Отметим, что в прошлом году после длительного капремонта в Донском открыли детский сад №2. На внебюджетные средства здесь создали современные условия для развития детей. Сейчас детский сад посещают 147 малышей.
ИСТОЧНИК KP.RU