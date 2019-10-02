2 октября в Туле временно отключат воду
Приостановка водоснабжения связанна с ремонтно-восстановительными работами
Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 2 октября, в Туле будут проводиться ремонтно-восстановительные работы по ул. Железнодорожная, д.1а. В связи с этим, по данным Тулагорводоканала, в некоторых частях города будет приостановлена подача водоснабжения.
Так, с 10:00 и до завершения работ воды не будет по следующим адресам:
-ул. Железноджорожная, д.1а;
-ул. Веневское шоссе, д.21;
-Котельная;
-ч/сектор ул. П. Коммуны от ул. Железнодорожный до ул. Токарева;
-ул. Грибоедова.
После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды.
ИСТОЧНИК KP.RU