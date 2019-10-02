2 октября в Туле временно отключат воду

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-02T09:29:16+03:00

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Сегодня, 2 октября, в Туле будут проводиться ремонтно-восстановительные работы по ул. Железнодорожная, д.1а. В связи с этим, по данным Тулагорводоканала, в некоторых частях города будет приостановлена подача водоснабжения.

Так, с 10:00 и до завершения работ воды не будет по следующим адресам:

-ул. Железноджорожная, д.1а;

-ул. Веневское шоссе, д.21;

-Котельная;

-ч/сектор ул. П. Коммуны от ул. Железнодорожный до ул. Токарева;

-ул. Грибоедова.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды.

ИСТОЧНИК KP.RU