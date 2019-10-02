В Туле стартовала подготовка к конкурсу на должность главы администрации города
Непосредственно сам конкурс пройдет 29 октября
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1 октября началась подготовка к конкурсу на должность главы администрации Тулы. Непосредственно сам конкурс пройдет 29 октября в 10.00.
Напомним, ранее ушел с поста главы администрации Тулы Евгений Авилов. Он также отказался от мандата депутата Тульской городской Думы. Сейчас исполняет обязанности главы администрации города Дмитрий Миляев.
ИСТОЧНИК KP.RU