В Туле стартовала подготовка к конкурсу на должность главы администрации города

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-02T09:24:56+03:00

Изменить размер текста: A A

1 октября началась подготовка к конкурсу на должность главы администрации Тулы. Непосредственно сам конкурс пройдет 29 октября в 10.00.

Напомним, ранее ушел с поста главы администрации Тулы Евгений Авилов. Он также отказался от мандата депутата Тульской городской Думы. Сейчас исполняет обязанности главы администрации города Дмитрий Миляев.

ИСТОЧНИК KP.RU