2019-10-02T09:13:52+03:00
Общество

Погода в Туле 2 октября: небольшой дождь, сильный ветер и + 17 градусов

Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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2 октября в Туле ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Днем местами его порывы будут достигать 12-17 м/с. Столбик термометра поднимется до +17°С. Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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