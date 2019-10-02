Погода в Туле 2 октября: небольшой дождь, сильный ветер и + 17 градусов

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-02T09:13:52+03:00

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2 октября в Туле ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Днем местами его порывы будут достигать 12-17 м/с. Столбик термометра поднимется до +17°С. Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU