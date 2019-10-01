2019-10-01T15:16:38+03:00
Общество

Более 300 тульских почтальонов теперь будут доставлять корреспонденцию на велосипеде

Новые велосипеды уже поступили во все районы области и активно используются почтальонами
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Более 300 тульских почтальонов, которые обслуживают удаленные участки, получили велосипеды. Эта закупка является самой масштабной в истории Тульской почты.

Все транспортные средства оформлены в соответствии с корпоративным стилем — на раме нанесен логотип Почты России. Кроме того, все они подобраны с учетом специфики их использования: они легкие по весу, с комфортным широким сиденьем, светоотражателями и удобной женской модели (ведь большое количество почтальонов — женщины).

Новые велосипеды уже поступили во все районы области и уже используются почтальонами.

Такой вид транспорта особенно востребован в сельской местности, где работникам почты, чтобы доставить письмо до адресата, приходится преодолевать десятки километров. Использование велосипеда позволяет не только улучшить качество работы почтальонов, но и сократить срок доставки корреспонденции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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