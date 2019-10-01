В пожаре в Тульской области погибли две пожилые женщины
Сегодня, 1 октября, в 5:20 утра на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о пожаре. В Заокском районе Тульской области объялась огнем одна из дач, находящихся в СНТ «Галант».
На протяжении часа пожарные боролись с возгоранием. Открытый огонь был ликвидирован лишь в 6:40.
В результате происшествия дача полностью сгорела.
По сообщениям СМИ, при пожаре погибли две пожилые женщины 74-х и 77-и лет. По некоторым данным, они все лето провели на даче, а с наступлением осенних заморозков включили отопительные приборы. Именно они и могли быть причиной возгорания.
Окончательную причину пожара предстоит выяснить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU