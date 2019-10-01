2019-10-01T14:55:52+03:00
Происшествия

В пожаре в Тульской области погибли две пожилые женщины

Пожар носит техногенный характер
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 1 октября, в 5:20 утра на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о пожаре. В Заокском районе Тульской области объялась огнем одна из дач, находящихся в СНТ «Галант».

На протяжении часа пожарные боролись с возгоранием. Открытый огонь был ликвидирован лишь в 6:40.

В результате происшествия дача полностью сгорела.

По сообщениям СМИ, при пожаре погибли две пожилые женщины 74-х и 77-и лет. По некоторым данным, они все лето провели на даче, а с наступлением осенних заморозков включили отопительные приборы. Именно они и могли быть причиной возгорания.

Окончательную причину пожара предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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