2019-10-01T14:07:32+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области «Ford» въехал в отбойник и опору ЛЭП

По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

30 сентября в 09.45 на 126 км трассы М-2 «Крым» произошло ДТП. 46-летний мужчина на автомобиле «Ford Focus» наехал на металлическое барьерное ограждение, а затем и на опору линий электропередач.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали: водитель и три его пассажира, 43-летняя женщина, 8-летний мальчик и 10-летняя девочка.

С различными травмами их доставили в медицинское учреждение. В момент ДТП пассажиры находившиеся в автомобиле были пристегнуты ремнями безопасности

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Продукт года – 2019»: новые победы Тульского мясокомбината
Более 300 тульских почтальонов теперь будут доставлять корреспонденцию на велосипеде
В пожаре в Тульской области погибли две пожилые женщины
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Туле
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по кредитному продукту «Бизнес-цель»
В Тульской области судят врача-стоматолога за смерть пациентки
Экс-начальника тульского УГИБДД освободили от уголовной ответственности
1 октября стартовала проверка тульских десантников
Требования тульских дольщиков ЖК «Скуратовский» удовлетворят в 2020 году
До конца года туляки получат 192 квартиры в «ЖК Северная Мыза»
В Тульской области сгорела дача: есть пострадавшие
Погода в Туле 1 октября: облачно, дождь и +16 градусов