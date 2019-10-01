На трассе в Тульской области «Ford» въехал в отбойник и опору ЛЭП
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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30 сентября в 09.45 на 126 км трассы М-2 «Крым» произошло ДТП. 46-летний мужчина на автомобиле «Ford Focus» наехал на металлическое барьерное ограждение, а затем и на опору линий электропередач.
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением.
В результате ДТП пострадали: водитель и три его пассажира, 43-летняя женщина, 8-летний мальчик и 10-летняя девочка.
С различными травмами их доставили в медицинское учреждение. В момент ДТП пассажиры находившиеся в автомобиле были пристегнуты ремнями безопасности
ИСТОЧНИК KP.RU