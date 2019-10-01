В Тульской области судят врача-стоматолога за смерть пациентки

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-01T10:27:31+03:00

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В Плавске на скамье подсудимых оказалась врач-стоматолог. Ее 18-летняя пациентка скончалась через сутки после введения препарата, который должен был обеспечить анестезию.

30 сентября судья выслушал прения сторон. В своём последнем слове обвиняемая извинилась перед матерью погибшей девушки. Женщина отметила, что сделала всё возможное, чтобы её спасти и не оставляла ни на минуту. И также призналась, что не распознала анафилактический шок. Решение суда будет вынесено 7 октября, сообщают "Вести-Тула".

ИСТОЧНИК KP.RU