1 октября стартовала проверка тульских десантников

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-01T09:54:51+03:00

В ней задействуют все подразделения соединения

Изменить размер текста: A A

1 октября стартовала контрольная проверка в 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии в Туле. Она продлится до 12 октября. В проверке будут задействованы все подразделения соединения. Упор будет сделан на практические навыки военнослужащих по предметам боевой подготовки.

Перед началом мероприятий состоялся торжественный митинг. В нем принял участие заместитель командующего ВДВ генерал-майор Анатолий Концевой.

ИСТОЧНИК KP.RU