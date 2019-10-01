1 октября стартовала проверка тульских десантников
В ней задействуют все подразделения соединения
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1 октября стартовала контрольная проверка в 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии в Туле. Она продлится до 12 октября. В проверке будут задействованы все подразделения соединения. Упор будет сделан на практические навыки военнослужащих по предметам боевой подготовки.
Перед началом мероприятий состоялся торжественный митинг. В нем принял участие заместитель командующего ВДВ генерал-майор Анатолий Концевой.
ИСТОЧНИК KP.RU