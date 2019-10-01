До конца года туляки получат 192 квартиры в «ЖК Северная Мыза»

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-01T09:31:21+03:00

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До конца года введут в эксплуатацию дома №82 и №83 в «ЖК Северная Мыза». Туляки получат 192 квартиры. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Напомним, в начале года финансовые трудности стали причиной приостановки строительства 8 домов жилого комплекса (застройщик – ООО «МГ-Финанс»).

Для возобновления строительных работ правительство региона достигло договоренностей с ПАО «МТС-Банк» об изменении схемы финансирования и смене подрядной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU