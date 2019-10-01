До конца года туляки получат 192 квартиры в «ЖК Северная Мыза»
30 сентября на оперативном совещании обсуждались вопросы долевого строительства
Фото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:
До конца года введут в эксплуатацию дома №82 и №83 в «ЖК Северная Мыза». Туляки получат 192 квартиры. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.
Напомним, в начале года финансовые трудности стали причиной приостановки строительства 8 домов жилого комплекса (застройщик – ООО «МГ-Финанс»).
Для возобновления строительных работ правительство региона достигло договоренностей с ПАО «МТС-Банк» об изменении схемы финансирования и смене подрядной организации.
ИСТОЧНИК KP.RU