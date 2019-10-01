В Тульской области сгорела дача: есть пострадавшие
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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1 октября в СНТ "Галант" Заокского района загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:20.
На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 14 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через через 6 минут.
В результате происшествия пострадали люди, дача сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU