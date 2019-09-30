В тульском цыганском поселке снова нашли самовольные врезки
Фото: АО "Тулагорводоканал"
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В цыганском поселении в Плеханово нашли 3 самовольные врезки на земельных участках. Их использовали для несанкционированного отбора воды из централизованной системы водоснабжения.
Еще 3 домовладения представителей цыганского поселения, самовольно подключившихся к централизованной сети водоснабжения, отключили путем технологического отсоединения трубопроводов.
В планах ежемесячно обследовать территорию и отключать самовольно подключенных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU