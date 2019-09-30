В тульском цыганском поселке снова нашли самовольные врезки

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-30T18:00:53+03:00

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В цыганском поселении в Плеханово нашли 3 самовольные врезки на земельных участках. Их использовали для несанкционированного отбора воды из централизованной системы водоснабжения.

Еще 3 домовладения представителей цыганского поселения, самовольно подключившихся к централизованной сети водоснабжения, отключили путем технологического отсоединения трубопроводов.

В планах ежемесячно обследовать территорию и отключать самовольно подключенных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU