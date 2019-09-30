2019-09-30T17:42:34+03:00
Происшествия

В Туле адвокат, требовавший у клиентки 900 тысяч рублей, отправится под суд

Мужчина обманом внес изменения в соглашение на оказание юридических услуг
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении адвоката и его родственника по статье «мошенничество».

По версии следствия, к адвокату обратилась женщина с просьбой помочь подать иск, а также представлять ее интересы в суде.

После заключения соглашения в него обманом были внесены изменения в части вознаграждения, которое причиталось защитнику.

По результатам рассмотрения гражданского дела в суде адвокат и его родственник стали требовать выплату оставшейся части денег. Хотя женщина с ним расплатилась.

Затем они обратились в суд с иском о взыскании задолженности по соглашению об оказании квалифицированных юридических услуг на общую сумму более 900 000 рублей. Однако по независящим от них обстоятельствам не сумели довести до конца начатое.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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