В тульском салоне связи дезинформировали покупателя телефона

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-30T17:26:08+03:00

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Покупатель магазина «Связной» в областном центре пожаловался на нарушение его прав в Управление Роспотребнадзора по Тульской области. Он сообщил, что ему не предоставили достоверную информацию о дополнительных платных услугах.

Информация подтвердилась в ходе контрольной закупки. При оформлении покупки специалисту Управления предложили услугу «Пожизненная гарантия» на 4 года за 100 рублей. На деле был оформлен договор имущественного страхования купленного товара стоимостью более 2,5 тысяч рублей.

В помещении магазина также отсутствовала в наглядной и доступной форме информация о потребительских свойствах и стоимости оказываемых услуг.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение иных прав потребителей".

ИСТОЧНИК KP.RU