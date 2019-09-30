2019-09-30T16:50:56+03:00
Общество

Более 11,6 млн рублей потратят на ремонт ливневки на ул. Коминтерна в Туле

Именно на такую сумму заключен муниципальный контракт
Мария ВЛАСОВА
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Более 11,6 млн рублей потратят на восстановление работоспособности ливневой канализации на ул. Коминтерна (от ул. Советской до ул. Фрунзе) в Туле. Именно на такую сумму заключен муниципальный контракт.

Всего в этом году отремонтируют ливневую канализацию на 16 объектах. Сейчас работы завершены на 14 объектах.

Ремонт ведется на пересечении ул. Мосина и ул. Советской и на пересечении ул. 9 мая и ул. Оружейной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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