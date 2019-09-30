2019-09-30T17:00:30+03:00
Дом. Семья

1 октября тульский экзотариум перейдет на зимний режим работы

Животные становятся более пассивными и раньше удаляются для сна
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"
Изменить размер текста:

1 октября тульский экзотариум перейдет на зимний режим работы. Это связано с тем, что в холодное время года рано темнеет - животные становятся более пассивными и раньше удаляются для сна.

Обе экспозиции зоопарка будут открыты для посещения с 10:00 до 18:00. Касса будет закрываться за час до окончания работы зоопарка на новой экспозиции в 17:00 и за полчаса до окончания работы старой экспозиции, в 17.30.

Зимний режим работы будет действовать до 30 апреля.

На это время для животных разработали специальную «зимнюю» диету. Специально для колонии палочников сотрудники зоопарка заморозили несколько десятков килограмм малиновых листьев, потому что другую еду эти экзотические насекомые просто не воспринимают.

За зиму планируют также приобрести новых животных и организовать массовые мероприятия с экологическим уклоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тульском цыганском поселке снова нашли самовольные врезки
В Туле адвокат, требовавший у клиентки 900 тысяч рублей, отправится под суд
В тульском салоне связи дезинформировали покупателя телефона
Более 11,6 млн рублей потратят на ремонт ливневки на ул. Коминтерна в Туле
Тульские старшеклассники побывали в МГИМО
Благоустройство площади перед Главпочтамтом в Туле завершат 17 ноября
Нарушения безопасности вблизи школ: Прокуратура внесла представление начальнику тульского УГИБДД
Охота на косулю: В Тульской области задержали браконьера
В столице погиб туляк, угодивший на машине в Москву-реку
Динозавры оживают в СПАРе
Кабины нового колеса обозрения оформят в стиле тульских достопримечательностей
В Тульской области водитель «ВАЗа» на скорости выехал в кювет
В Тульской области закрыли два класса музыкальной школы из-за радиации
В Туле освятили икону "Исцеление глухонемого"
Диана Гурцкая посетила тульский детский сад