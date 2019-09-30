СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-30T17:00:30+03:00

Животные становятся более пассивными и раньше удаляются для сна

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1 октября тульский экзотариум перейдет на зимний режим работы. Это связано с тем, что в холодное время года рано темнеет - животные становятся более пассивными и раньше удаляются для сна.

Обе экспозиции зоопарка будут открыты для посещения с 10:00 до 18:00. Касса будет закрываться за час до окончания работы зоопарка на новой экспозиции в 17:00 и за полчаса до окончания работы старой экспозиции, в 17.30.

Зимний режим работы будет действовать до 30 апреля.

На это время для животных разработали специальную «зимнюю» диету. Специально для колонии палочников сотрудники зоопарка заморозили несколько десятков килограмм малиновых листьев, потому что другую еду эти экзотические насекомые просто не воспринимают.

За зиму планируют также приобрести новых животных и организовать массовые мероприятия с экологическим уклоном.

ИСТОЧНИК KP.RU